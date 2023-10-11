Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak emekli aylığı, yaşlılık aylığı ve vazife malullüğü aylığı alanlara 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli olup fiilen çalışmaya devam edenlerin bu düzenlemenin dışında bırakılacağını belirtti. Buna göre, emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyeden yararlanamayacak. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı'ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR'a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Ne Kadar Alacak?

Dul ve yetim maaşı alanlar da 5 bin TL ikramiyeden faydalanabilecek. Ancak bu kişilerin alacağı miktar, aldıkları aylığın oranına göre değişecek. Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması planlanıyor.

İkramiye Ne Zaman Ödenecek?

Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak. Ödemelerin kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacağı belirtildi. Emeklilerin hangi banka hesabına ödeme yapılacağı ise henüz netleşmedi.