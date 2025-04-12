Olay İnegöl'ün Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen bir genç kız ile 16 yaşındaki B.T. İsimli genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Henüz ismi belirlenemeyen kız yerden aldığı taşla B.T.'yi başına vurarak yaraladı. Şüpheli kaçarken kanlar içinde kalan genç kız olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç