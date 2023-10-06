Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Huzur mahallesi altgeçiti mevkiinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halindeki sürücü Hayfettin G. Yönetimindeki otomobil, aniden önüne çıkan sürücü Eren M. Yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen genç yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş