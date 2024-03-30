Edinilen bilgiye göre Kozluca Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Hasan A. (63) yönetimindeki 16 AYT 256 plakalı kamyonet ile Mustafa O. (17) yönetimindeki 16 BGR 765 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede