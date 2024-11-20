

Olay saat 01.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Muammer B.(26), 16 BLC 542 plakalı aracında karnından vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Ağır yaralı genç, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç doktorların ilk müdahalesinin ardından acilen ameliyata alındı.

Polis ekipleri gencin aracında inceleme yaptı. İncelemede araçta mermi kovanı bulundu.

Polis olayın intihar mı yoksa adam yaralama mı olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT