Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah mahallesinde gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Cerrah mahallesinde Emre A. (24) ile Ali Z. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Z. üzerinde bulunan silahla Emre A.'ya ateş etti. Yaralanarak kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.