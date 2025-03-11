Yüzde 70 oranında engelli olan Elif Kaynak, ailesiyle yolda yürürken bir cüzdan buldu. Genç kız bulduğu cüzdanı hiç düşünmeden Türkiye Diyanet Vakfı İnegöl Kadın kolları yönetimine cüzdanı teslim etti. Vakıf üyeleri bir çalışma yürüterek cüzdanın sahibine ulaştılar. Cüzdanın sahibi Emirhan Sivrikaya, vakfa davet edildi. Cüzdan sahibine teslim edildi. Elif'in vu davranışı büyük beğeni topladı.

Türkiye Diyanet Vakfı İnegöl Kadın kolları yönetimi, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: Günün en anlamlı karesi... TDV .... Öyle bir vakıftır ki... İhtiyaç sahibi aileleri de iyi yürekli.. Gönüllüleri de... TDV İnegöl Kadın kollarına başvuru yapmak için gelirken yolda cüzdan bulan İhtiyaç sahibi ailemiz cüzdanı gönüllümüze teslim etti.. Gönüllümüz hassasiyetle araştırarak cüzdan sahibi gence ulaşarak teslim etti.. Allah razı olsun.

İyiliği dünyaya yeniden hatırlattığınız için çok teşekkürler".