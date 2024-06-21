Kaza, İnegöl Domaniç karayolu üzeri Hamamlı mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Murat F. yönetimindeki 33 AC 333 plakalı hafif ticari araç, Uğur B. yönetimindeki 16 H 1646 plakalı hafif ticari araç ile Murat E. (24) yönetimindeki 16 MC 1103 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet tarlalık alana uçtu. Kaza da motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Muhammed İ. (24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş