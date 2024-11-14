Olay gece saat Mahmudiye mahallesi Şirin sokakta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, park halindeki kamyoneti düz kontak yöntemiyle çalıştırıp çaldı. Hırsız saatler sonra aracı aldığı yere park edip gitti. Araç sahibi durumdan şüphelenerek polise haber verdi.
ÇALINTI BİSİKLET İLE YAKALADI
Polis şüphelinin peşine düştü. Ekipler, şüpheli Suriye uyruklu İsmail İ.'yi Orhaniye mahallesi Değirmenci sokakta yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin kullandığı elektrikli bisiklette çalıntı çıktı.
Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ