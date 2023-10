Türkiye'deki üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kimler Faydalanabilecek?

Bu destekten faydalanabilecekler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve henüz 26 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileridir. Ayrıca, bu destek sadece örgün yükseköğretim öğrencileri için geçerli olacak, açıköğretim veya ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrenciler bu programdan yararlanamayacaklar.

Destek Miktarı Ne Kadar Olacak?

Teknolojik cihazlar ve bilgisayarlar için verilecek destek, nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi aşmayan ürünler için geçerli olacak. Her öğrenci, yalnızca bir kez faydalanabileceği bu destekle, toplamda en fazla 5.500 TL'lik teknolojik cihaz desteği alabilecekler.

Nasıl Alınacak?

Öğrencilere özel şifreler verilecek ve bu şifreler, Gençlik Bakanlığı'nın "Gencizbiz" portalı aracılığıyla öğrencilere iletilerek, E-devlet şifresi ile giriş yapılacak.

İkinci El Cihazlar Destek Kapsamında Değil

Bu destek programı, ikinci el cihazları kapsam dışında tutuyor.

Satın Alma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilecek?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifreleri kullanarak, Gencizbiz portalı üzerinden online mağazalardan veya fiziki teknoloji mağazalarından destek kapsamındaki telefon veya bilgisayarları satın alabilecekler. Ödeme sırasında, öğrenciler ücreti vergi dahil olarak ödeyecekler ve sonradan vergi iadelerini geri alabilecekler.

Taksit İmkanı ve Vergisiz Alınabilecek Telefon Modelleri

Telefon alımlarında kredi kartıyla taksit imkanı olmayacak, bu nedenle öğrenciler nakit veya kredi kartına tek çekim olarak alım yapacaklar. Ancak Hepsiburada, öğrencilere özel Hepsiburada Limiti ile cep telefonlarında 12 ay, bilgisayarlarda ise 9 ay taksitli ödeme fırsatı sunacak.

Vergisiz Alınabilecek Telefon Modelleri

Samsung: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

Xiaomi (Redmi): 12C, 10, 12, Note 12

General Mobile: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro

Reeder: S23 pro max

Omix: X3, X5, X400, X600, X700

Casper (Via): Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus

Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi, 1 Kasım itibarıyla bu destekten yararlanmaya başlayabilecekler.