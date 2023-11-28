1957 Yılında doğan Mehmet Kaygusuz, 1980 Yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nden (Gazi Üniversitesi) Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. Giresun Üniversitesi bünyesinde yer alan, Meslek Yüksek Okulunda bir süre Öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

1983 yılından beri, 40 yılı aşkın süredir Sanko Holding bünyesinde çeşitli firmalarda yönetici pozisyonlarında da çalışmış olan Mehmet Kaygusuz, İlçemizin ve ülkemizin güzide sanayi kuruluşlarından olan İSKO Tekstil’in yatırımının başlangıcı olan 1988 yılında İnegöl’e yerleşmiştir.

Bu görevinin yanı sıra, Refah Partisi İnegöl İlçe teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışmış ve Refah Partisinin kapatılmadan önceki son İnegöl İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur. İnegöl’e 20. Dönem İl Genel Meclisi Üyesi olarak da hizmet etmiştir.

Mehmet Kaygusuz, Sanko Enerjide İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığı görevden sonra şirket bünyesindeki tam zamanlı görevlerinden ayrılmıştır. Halen Sanko Enerji de Yönetim Kurulu Danışmanı ve Türkiye’de Jeotermal Enerji Sektörünün Lider temsilcisi olan Jeotermal Santral Yapımcıları Derneği (JESDER)’nin Başkan Yardımcısıdır. Ayrıca İnegöl’de kurduğu MW Enerji ve Danışmanlık firması ile enerji üretimi ve yönetimi konusunda, İnegöllü sanayicilerimize katkı sağlamaktadır.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan tarafından bizzat İnegöl Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edilen, 1973 Yılından bugüne Milli görüş davasının içinde yer alan Mehmet Kaygusuz evli ve 5 çocuk babasıdır.