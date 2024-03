ÖNCE BÜYÜKŞEHİR SAYILACAK

Alınan karar sonrası İnegöl’de önce büyükşehir belediye başkanlığı pusulaları sayılacak daha sonra İnegöl Belediye başkanlığı, belediye meclis pusulaları ve en son muhtarlık pusulaları sayım ve dökümü yapılacak.

SANDIKLARDAN İLK SONUÇLAR

Bahçekaya mahallesinde Büyükşehir oylarında A partisi 40, C partisi 5, S partisi 3. İnegöl Belediye Başkanlığında A Partisi 34, S Partisi 6, Y Partisi 4, C Partisi 2. İnegöl Belediye Meclisinde A Partisi 39, S Partisi 6, Y Partisi 2, C Partisi 1, Z Partisi 1, İ Partisi 1. Muhtar Osman Nuri Baştürk tek aday aday olarak yeniden seçildi.

İshakpaşa İlkokulunda 1017 nolu sandıkta Büyükşehir oylarında A partisi 106, C partisi 86. İnegöl Belediye Başkanlığında S Partisi 58, Y Partisi 32, A Partisi 93.

Gazelli Mahallesinde Büyükşehir oylarında A Partisine 104, Y Partisine 9, C Partisine 2, Z Partisine 1, S Partisine 1. İnegöl Belediye Başkanlığına A Partisi 93, Y Partisi 14, S Partisi 5, C Partisi 1, Z Partisi 1.

Muratbey Mahallesinde Büyükşehir oylarında A partisi 95, S partisi 10, Y partisi 8, İ Partisi 2, C partisi 32. İnegöl Belediye Başkanlığında A Partisi 70, C Partisi 10, Y Partisi 21, S Partisi 35.

Tuzla Mahallesinde Büyükşehir oylarında A partisi 65, C partisi 36.

Çaylıca mahallesinde Büyükşehir oylarında A partisi 54, C partisi 4.

Huzur Mahallesinde Büyükşehir oylarında 2154 nolu sandıkta A Partisi 32, İ Partisi 3, R Partisi 17, D Partisi 56, C Partisi 77, Z Partisi 1, S partisi 19.

Huzur Mahallesinde Büyükşehir oylarında 2156 nolu sandık geçersiz 13, Z Partisi 3, A Partisi 37, V Partisi 2, D partisi 1, D Partisi 3, S Partisi 19, B Partisi 1, C Partisi 76, E Partisi 2, İ Partisi 2, M Partisi 2, D Partisi 1, Y Partisi 13, D Partisi 74, T Partisi 1.

Kocatepe Ortaokulu Büyükşehir oylarında 2300 nolu sandıkta A Partisi 101, C Partisi 67, Y Partisi 14, S Partisi 16, Z Partisi 4, D Partisi 10.