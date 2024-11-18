

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hayrullah B.(55) yönetimindeki 34 FSG 602 plakalı kamyonet 16. Mobilya sokağa dönüş yaptığı sırada sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Şennur A.’ya (49) çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ