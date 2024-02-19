Olay, dün saat 16.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Mesudiye caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyeri önünde meydana geldi. Araçla işyerinin önüne gelen R.K. isimli şahıs, işyerine tüfekle 3 el ateş etti. Saldırgan araçla kaçarken, işyerinin camları kırıldı. İşyerinin kapalı olması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı.

YAKALANDI

Saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Ramazan K., sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Öznur Dede