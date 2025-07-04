Yaralı adam, karısıyla birlikte motosikletle hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi İbrahim Şenbel sokak üzerinde H.Z.(37) henüz belirlenemeyen bir nedenle kocası Ş.Z.'yi bıçakla yaraladı. Daha sonra eve dönen karı-koca, birlikte motosikletle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşini bıçaklayan H.Z. "Beni tutuklayın. Yoksa kocamı öldürürüm" dedi. Gözaltına alınan şüpheli kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.