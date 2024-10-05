

Kaza İnegöl'ün Sungurpaşa mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet Emin I.(20) yönetimindeki 16 BBY 753 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen sürücü Mert E. yönetimindeki 16 AYL 748 yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE