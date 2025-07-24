Kafkas Folklor Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Halk Dansları Festivali’nin ileri bir tarihe alındığı açıklandı.

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Kafkas Folklor Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Değerli Üyelerimiz; Eskişehir ve Bilecik İllerimizdeki Orman Yangınları ve Eskişehir-Seyitgazi'deki Yangında Şehit Olan Kahramanlarımızın acısı ile 27 Temmuz 2025 Pazar günü Gerçekleştirmeyi Planladığımız, Halk Dansları Festivalimiz, İleri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN