Kafkas Folklor Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Halk Dansları Festivali’nin ileri bir tarihe alındığı açıklandı.

Kafkas Folklor Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Değerli Üyelerimiz; Eskişehir ve Bilecik İllerimizdeki Orman Yangınları ve Eskişehir-Seyitgazi'deki Yangında Şehit Olan Kahramanlarımızın acısı ile 27 Temmuz 2025 Pazar günü Gerçekleştirmeyi Planladığımız, Halk Dansları Festivalimiz, İleri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz.” dedi.