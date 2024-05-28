İnegöl Yunus Emre mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay Yunus Emre mahallesi Karanfil caddesinde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Süleyman T.(70)'den haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren ailesi adamı hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adamıb cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderilecek.

Muhabir: MURAT AVCI