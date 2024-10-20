Edinilen bilgiye göre Özdilek Köprülü Kavşağı mevkiinde seyir halinde olan Yusuf İ. yönetimindeki 16 Y 3435 plakalı kamyonet ile Yunus Ali Y. (25) yönetimindeki 34 GDG 988 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede