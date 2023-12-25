Kaza saat 21.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Hamzabey mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sürücü Hüseyin S.(35) yönetimindeki 16 ARY 140 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Ömer G.(29) yönetimindeki 16 NRE 36 plakalı kamyonete çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.