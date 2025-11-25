

16 BDP 784 plakalı otomobil ile gelen Mustafa Y. Araçtan inip tost işletmesi sahibi Mustafa Tokgöz(33) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Mustafa Y.(32) Elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli Mustafa Y.'nin bulduğu araç, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu.

Asayiş ekipleri kaçan şüpheliyi dün akşam Bursa'da saklandığı bir evde suçaleti tabancayla yakaladı. Diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüpheli Mustafa Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada bende ateş ettim" dediğini öğrenildi. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs adam öldürme suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ