Olay saat 16.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 27. Metal sokakta meydana geldi. Oğuzhan A.(25), babası Refik A. İle beraber araç lastiği tamiri için lastikçiye gittiler. Oğuzhan A., daha önce küfürleşip tartıştığı Mesut T. İle işyeri önünde denk geldi. 2 genç arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut T. Elindeki bıçakla Oğuzhan'ı göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.