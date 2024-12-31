MALATYA (İGFA) - Malatya İstihdam Merkezindeki ilana başvurarak iş müracaatında bulunan ve ilana başvuranlar içerisinden şartları sağlayanlara önce Teknik Yeterlilik Sınavı yapıldı.

Sınavı başarıyla geçen 138 otobüs şoförü adayları ve 11 elektrik elektronik adayları için 31 Aralık 2024 Salı günü (bugün) Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda Kura Çekme Programı gerçekleştirildi.

Personel alımlarını noter huzurunda şeffaflıkla gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Başkan Er, “Büyükşehir Belediyemize bağlı MOTAŞ’ımızın tertip ettiği kura çekim töreni için bir aradayız. Biz seçim sürecinde iken ‘en son vatandaşımız kalıcı konutuna ve iş yerine erişinceye kadar durmak, yorulmak yok, azami gayretle çalışacağız’ dedik. Allah’a şükürler olsun ki şehrimizin her tarafında inşaatlarımız yükseliyor. Şantiyeleri incelemeye sık sık gidiyorum, bir hafta sonra aynı şantiyelere bir daha gittiğimde gözle görülür büyük değişimlere tanık oluyorum. İnşallah 2025 yılının sonuna doğru bütün hak sahiplerine konutlarını ve iş yerlerini teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Kura çekimlerinin ardından kurada çıkan adaylar Başkan Sami Er ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Şişman hattında sefer düzenleyen şoför İlhan Göktürk’ün örnek davranış göstererek otobüs içerisinde unutulan yüklü miktarda parayı sahibine ulaştırması üzerine Başkan Er, Göktürk’e plaket ve hediye takdim etti.