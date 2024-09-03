Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda işyeri kiracısı, makineyi sökmeye çalışan teknikeri bıçakla yaraladı.
Olay Mahmudiye Mahallesi 14. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi.
İşyeri sahibi kiraya verdiği işyerinde makineyi başka birine sattı. Makineyi sökmeye gelen tekniker ile işyeri kiracısı arasında tartışma çıktı. Makinenin götürülmesini istemeyen M.D. öfkelenerek elindeki bıçakla tekniker E.Ş.'yi kolundan yaraladı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis şüphelileri arıyor.
Muhabir: şerife öz