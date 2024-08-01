Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada cip ile otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bahçeler sokak ile Ayverdi sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Bahçeler sokakta seyreden sürücü Mualla B.(50) yönetimindeki 34 DOE 561 plakalı cip, Ayverdi sokaktan çıkan Çemberi A.(54) yönetimindeki 16 PP 951 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu iki araçtaki yolcular 11 yaşındaki Livza B. İle Gülnaz A.(54) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE