Bursa'nın İnegöl ilçesinde odun kesmek için ormana giden 76 yaşındaki İbrahim Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal dipsiz göl mahallesinde ikamet eden İbrahim Aydın saat 11. 00 sıralarında odun kesmek üzere ormanlık alana gitti. Akşam olunca evine dönmeyen yaşlı adamı ilk önce yakınları aradı. Başarılı olamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH arama kurtarma ekipleri ile köylülerinde desteğiyle yaklaşık 150 kişi tarafında yapılan arama sonucunda İbrahim Aydın'ın ikametinden, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu