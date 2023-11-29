Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada TIR ile çarpışan kamyon devrildi; sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, tedavinin ardından tutuklandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yusuf Ş. Yönetimindeki 27 LN 282 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yanında seyreden Ahmet A. Yönetimindeki 35 DC 0643 plakalı TIR'a çarpan kamyon, devrilerek yan yattı. Kaza sonucu kamyonun sürücüsü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAPİS CEZASI ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucu Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan 1.5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tedavinin ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ