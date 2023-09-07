Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa Ankara karayolu üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde ekiplerin dur ihtarına uymayan 16 AZU 946 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Bursa yolundan Hikmet Şahin Köprülü kavşağı istikametine süren kovalamaca şehir merkezinde de sürdü. Mimar Sinan Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Park Caddesi, Anafartalar Caddesi, Ertuğrulgazi Caddesinde devam eden kovalamaca Ankara Caddesi üzerinde son buldu. Çok sayıda ekibin sevk edildiği kovalamaca Kara Mehmet Petrol önünde bitti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçta çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.