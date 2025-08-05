İnegöl Belediyesi’nde Başkan Alper Taban’ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirilen Kariyer ve İstihdam Merkezi, “Güçlü İş Birlikleriyle Güçlü İstihdam” sloganıyla hem iş arayanlara hem de iş verenlere fırsatlar sunuyor. İnegöl’de iş gücü arzı ile iş gücü talebini etkin bir şekilde buluşturmak amacıyla kurulan bu merkez, iş arayan bireylerin yetkinliklerini ve niteliklerini analiz ederek uygun iş fırsatlarıyla eşleştiriyor. Aynı zamanda firmaların personel ihtiyaçlarına hızlı, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunan ve kısa adı KİMO olarak adlandırılan İnegöl’de KİMO İle Güçlü İş Birlikleri, Güçlü İstihdam, geride kalan 4,5 yıllık sürede 3.280 kişiyi iş sahibi yaptı.

Yüzde 47,18’lik işe yerleştirme oranı

Bugüne kadar 6.952 vatandaşın müracaat ettiği merkez, yüzde 47,18’lik işe yerleştirme oranını yakalamış oldu. İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (KİMO), iş hayatına adım atmak isteyen herkes için yepyeni bir kapı aralarken, merkezde iş bulmanın yanı sıra; istihdam danışmanlığı, kariyer gelişim hizmetleri, meslek edindirme programları, staj ve genç istihdam programları, girişimcilik danışmanlığı, kariyer günleri, kadın istihdamı ve kariyer destek programı, toplumsal eğitim ile gelişim ve farkındalık programı alanlarında hizmet veriliyor.

Sen yeter ki iste, biz senin yanındayız

Kariyer ve İstihdam Merkezi, özel sektör ile kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde toplu alım programları da düzenleyerek iş fırsatlarını vatandaşa sunuyor. Bilişim teknolojileri, eğitim sektörü, elektrik ve elektronik teknolojileri ile güvenlik hizmetleri gibi onlarca farklı sektörde iş imkanı vatandaşı beklerken, KİMO “Sen Yeter Ki İste Biz Senin Yanındayız” sloganıyla sunduğu hizmetle vatandaşlara güven veriyor.