Olay 30 Eylül 2024 tarihinde İnegöl'ün kırsal İsaören mahallesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen şahıs, iddiaya göre tavuğunu yiyen sokak köpeğini sopayla defalarca vurarak öldüresiye dövdü. Olaydan bir süre sonra köpek yürüyerek uzaklaştı. Bir fabrika sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı iddia edilen köpeğin görüntüsü ortaya çıktı. Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheli D.A.'nın sorgulamasında köpeği, tavukları yediği için bir anlık sinirle sopayla dövdüğünü, köpeğin ölmediğini söyledi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.