Dün akşam saatlerinde meydana gelen lodos İnegöl’de çatıları uçurdu. Son olarak gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Gür Sokak üzerinde meydana gelen olay da bir evin çatı duvarı yıkıldı. Duvarın parçaları ise sokak üzerinde park halinde olan otomobil üzerine düştü. Hem çatı da hem de otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer lodosun bugünde devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular.