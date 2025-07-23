8 MEZARLIK TAMAMEN DOLDU

İnegöl’de Mahmudiye, Alanyurt Köy İçi, Hastane, İstanbul Hasan, Kavaklaraltı, Mesudiye (Cami İçi), Orhaniye ve Mesudiye (Dere Boyu) Mezarlığında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bu mezarlıklarda artık yeni defin yapılamıyor. 1.719.531 metrekarelik defin alanına sahip Kırsal Mahalle Mezarlıklarında da ise doluluk oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı.

YENİ MEZARLIK ALANLARINA İHTİYAÇ VAR

Akhisar yüzde 85, Yeniceköy yüzde 85, Kurşunlu yüzde 76, Tahtaköprü yüzde 70 ve Huzur mahallesi yüzde 70, Cerrah yüzde 60, Hamzabeyli S. Ağa Kent Mezarlığı yüzde 65, Alanyurt Özel Mezarlık yüzde 30 ve İsaören Şehir Mezarlığı yüzde 10.

NÜFUS ARTIŞI MEZARLIK İHTİYACINI ARTIRIYOR

İnegöl’ün nüfusu 2024 yılı itibariyle 302 bin 251’e ulaştı. 2024 yılında 813 kadın ve 916 erkek olmak üzere toplam 1729 kişi defnedildi. Artan nüfus ve yaşam süresine bağlı olarak yıllık defin sayısının artması, mevcut mezarlıkların yetersiz kalmasına neden oluyor.