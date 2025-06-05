Çocukların doğayla iç içe, eğlenerek ve keşfederek öğrenmelerine olanak tanıyan bu özel alan; tarım bölümü, okuma köşesi, böcek evi, kompost alanı ile oyun ve etkinlik alanlarından oluşuyor.

Anaokulunun bahçesinde oluşturulan bu çok yönlü öğrenme ortamı, öğrencilere hem öğretici hem eğlenceli deneyimler sunarken; doğa farkındalığı, sorumluluk duygusu ve işbirliği gibi değerlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış programına İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay ve çeşitli kurum müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zengin, okul müdüresi Tuğba Canbaz ve okul öncesi öğretmenlerinden bahçenin hazırlanma süreciyle ilgili bilgi aldı ve minik öğrencilerin etkinliklerine eşlik etti.

Zengin, bu anlamlı çalışmayla hem okula hem de ilçeye katkı sağlayan okul müdürü ve öğretmenleri tebrik ederek teşekkürlerini iletti.