Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 15/05/2024 Tarih ve 14:13 Saati itibariyle iflasına karar verildi.

İnegöl İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilan ise şu şekilde;

“T.C.

İNEGÖLİCRA DAİRESİ

2024/9 İFLAS

BASİT TASFİYEDEALACAKLILARI DAVET İLANI

Müflisin Adı ve Adresi : My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ticaret Sicil No : 11153

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/312 Esas sayılı dosyasından, İnegöl Ticaret Sicilinin 11153 Sicil numarasına kayıtlı MY HOME KOLTUK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (6270902665 Vergi Numaralı)'nin 15/05/2024 Tarih ve 14:13 Saati itibariyle iflasına, iflasın aynı gün ve saatte açılmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği, İİK 218. Maddesi gereğince ilan olunur.”