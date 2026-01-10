İnegöl’de esnaf odalarında kongre süreçleri başladı. 11 Esnaf odasında seçimler Ocak ve Şubat aylarında sırayla yapılmaya devam ediyor. 1 Ocak Pazar günü yapılacak olan İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda ise başkanlığa 3 kişi aday oldu.

Mevcut Başkan Özcan Ayhan’ın adaylığını açıklamasının ardından , Yasin Altuntepe ile Ziya Çalışkan’da adaylığını açıklamıştı. İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası olağan genel kurul toplantısı 11 Ocak Pazar günü 11.00-17.00 arasında De Lux Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek.

SALONA SADECE ÜYELER ALINACAK

Kongre öncesi açıklama yapan Başkan Özcan Ayhan, programın yemekli olacağını, yoğun bir katılımın olması nedeniyle salona sadece üyelerin alınacağını, bayan üyelerin iki kişi ile gelebileceklerini de sözlerine ekledi. Üyelerin oy kullanabilmeleri için kimliklerinin yanlarında olması gerektiğini hatırlattı.