Bursa Ankara karayolu üzeri Kaplan Petrol mevkiinde aracın çarpıp kaçtığı motosikletli gençler ölümden döndü. Yaralı gençlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Çetin Ş. (22) yönetiminde ki 16 BCH 687 motosiklete iddiaya göre aynı istikamette seyir halinde plakası ve sürücüsü belirlemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Kaza sonucu motosikletten düşen sürücü ile arkasında oturan Tufan K. (21)yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.