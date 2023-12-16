Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre Alanyurt Yeni Mahalle Bülbüller Caddesi üzerinde seyir halinde Ümit K. (18) yönetimindeki 16 BEU 684 plakalı motosiklet iddiaya göre yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinden kaçmak için manevra yaptığı sırada aynı istikamette seyir halinde olan Raşid B. (45) yönetimindeki 16 AFV 231 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.