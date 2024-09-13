Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Eray G. yönetimindeki 16 AYN 825 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa manevra yapan sürücü Cengiz C. Yönetimindeki 16 ANR 564 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet park halindeki 26 TL 493 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücü ve arkasındaki Selena Ç. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.