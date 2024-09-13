Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından özellikle alışveriş merkezlerinde bulunan fast-food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmeler ile satış yerlerinde denetim seferberliği başlatıldı.

Bakanlığın talimatları doğrultusunda Türkiye ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde Yalova’da işyerlerinde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek, gıda kaynaklı salgın veya vaka olaylarıyla karşılaşmamak ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği sağlamak amacıyla incelemeler yapıldı. Yalova ilinde bulunan tüm AVM’lerde gıda satış yerleri ile yemek alanları başta olmak üzere tüm toplu tüketim yerlerinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve hızlı tedbirler alabilmek amacıyla 5996 sayılı Kanun çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı’nın eşliğinde gıda kontrol ekipleriyle yapılan denetimlerde işletmelere mevzuat çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.