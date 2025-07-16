Olay saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 15. Metal sokakta faaliyet gösteren bir pencere ve kapı sistemleri iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi F.Ç.(40)'nin yaptığı pencereyi beğenmeyen müşteri M.A.Ö.(43), iş yerini bastı. İş yeri sahiplerine tehditler savuran şahıs, elindeki tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermi iş yerinin duvarına isabet etti. Şans eseri yaralanan olmazken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK