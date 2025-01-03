Olay Esentepe mahallesi Esenler Caddesinde meydana geldi. M.K(19) isimli genç iddiaya göre kız arkadaşı ile buluştu. O sırada yoldan geçen kızın ağabeyi bu duruma öfkelenerek, M.K.'ya saldırdı. Öfkeli ağabey tekme ve yumruklarla saldırdığı genci yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Genci darp eden şüpheli ağabey Galip K.(20) Gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.