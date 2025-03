“MAHALLE MEZARLIĞINDAKİ CENAZELER TAŞINACAK MI?”

Bursa-Ankara karayolu üzeri Çitli Mahallesi girişinde yapımına başlanan Köprülü Kavşak çalışmalarını inceleyen Çitli Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, ilk olarak Mahalle Mezarlığı hakkındaki ortaya atılan iddialara cevap verdi. Öztürk, “Bugün sizleri bilgilendirmek için buradayız. Son zamanlarda kahve kahve gezilerek asılsız iddialara cevap vermek için bu videoyu çekiyoruz. Her zaman halkımıza en doğru bilgiyi vermek için her zaman sizlerle beraberiz. Konu Köprülü kavşağı ve bizim emeklerimizi hiçe sayarak biz yaptırıyoruz denmesi, sonra da kavşağın iptal olduğu şeklinde dedikodularla sizlerin zihinleriniz kandırılıyor. Bu işler bu kadar kolay değil. Bu Köprülü kavşağın ihalesi yapılmış. Sorun şu onaylanmış olan proje mezarlığımıza 15 metre girdiği için ve muhtar olarak evini tuttuğu için bu projeyi ilk etapta kabuk etmedim. Kabul etmeme sebebim de, kendi insanlarıma hiçbir şekilde mezarlığa girerek sevdikleri insanların mezarlıklarını kazmaları. Kazdıktan sonra kemiklerini çıkartıp ve o kemikleri yine ötede mezarlığın ötesinde bir yere gömmesini gönlüm el vermedi. Vicdanım da el vermedi. 20 sene bu köprünün yapımı için beklemiş olan bir köyün, sizler tarafından seçilmiş bir mülki amir olarak ben kendi insanlarımın refahını ve huzurunu korumak ve bununla alakalı talepte bulunmak zorundayım. Ve bu konuda da elime dilekçeyi yazarak Karayolları 14. Şube Müdürlüğü'ne Bursa'ya konunun muhatabı olan mühendislerimizle görüşmek için gittim. Kendilerine bu sorunun empati kurarak Çitli Mahallesinin insanıymış gibi davranarak, bu konuyu düşünmelerini ve 20 sene çile çeken bir köy halkının bu şekildeki bir manzarayla bırakılmaması gerektiğini ve bu insanların zaten sevdiklerini toprağa verirken çok sıkıntılar çektiğini, üzüldüğünü ve şimdi toprağa verdikleri sevdiklerini tekrar kazmaları ve kazdıkları o görüntülerle baş başa bırakılmamasını, bu kötülüğün yapılmaması ile alakalı kendilerinden yardım ve destek istedim. Tabii ki dilekçemiz olduğu kayıtsız kalmayacaklarına istinaden bizlere olumlu dönüş yaparak, dilekçemizi verdikten 2 ya da 3 hafta sonra tekrar burada takografla ölçümüzü yaptık. Üst makama bu ölçüler gönderildi. Proje yeniden değiştirildi. Burada değişikliğin onayı için geçen süreç çok zaman aldı” dedi.

KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİ İPTAL EDİLECEK İDDİASINA CEVAP

Köprülü Kavşak projesinin iptal edildiği iddialarına da cevap veren Öztürk, “Öncelikle tabii ki İnegöl polis kontrol merkezi olan Uzun Bacak dediğimiz yerde ve Şehitler Mahallesindeki kavşak çalışmaları da aynı anda yapılıyor. Biz karayolları ile hiçbir şekilde irtibatımızı kesmiyoruz, sürekli görüşmeler yapıyoruz. Köprümüzü yapacak mühendisle de sürekli dirsek teması halindeyiz. Ve bu senenin sonunda köprümüz başlanılacak. Projesini de ben size şu şekilde göstereyim. Bakın projeyi de bu şekilde anlatırken sizlere bu yüzden şuradan döndüğümüz noktada Tarık abi tarafından dönüp İsmail abi sokağının başından gelecek şekilde köprümüz olacak. Alt geçidimiz tekrar yenilenmiş ve Tarık abinin o sokağın olduğu yere de bir alt geçit daha yapılacak. Bununla alakalı tüm proje detayları zaten bende var. Bu proje yapılmayacak iptal oldu gibi söylemler sizin sadece zihninizi karıştıran söylemler. Ben hiçbir hizmeti yakasından tuttuğumda kolay kolay bırakacak, pes edecek bir insan değilim. Her zaman kararlı bir şekilde bu köye hizmet etmek için senelerden beri nasıl mücadele veriyorsam, yine tam gaz ve fazlasıyla mesai harcayarak bunun için savaşıyorum. Asfaltlama, suyumuz olsun giden suyumuz olsun köprülü kavşak çalışmamız olsun ve Çandır köprüsü bekleyen köprü olsun ve mevcut köprümüzün kolonları olsun. Bu konularla alakalı ciddi mesafeler kaydettiğimi söyleyebilirim. Şimdi Köprülü kavşak konusunda İnegöl Belediye Başkanımız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz, Karayolları 14 Şube Müdürlüğümüz, trafik amirliği olmak üzere bütün hepsini ziyaretlerini gerçekleştirerek Milletvekilimiz sayın Ayhan Salman'a Bursa'ya gelen Ulaştırma Bakanı ile görüşmelerine istinaden Köprülü kavşak çalışmamız tamamıyla devreye alınmış oldu. Şu an bu hizmete artık aklınızdan olmuş olacak çıkartın. Bu senenin sonunda kazmamız vuruluyor. Hiçbir şekilde bizimle alakalı olan mesnetsiz konuşmalara kulak vermeyin. Her zaman bir sıkıntınız, bir sorunuz olduğunda telefonun 7/24 saat açık, ulaşabilirsiniz. Tamamen sizlerle şeffaf olabilmek için istişare toplantısı yapacağız. Bu toplantının da ilerleyen zamanlarda tam tarihini sizlere bildireceğiz” diye konuştu.