Kaza Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Sürücü Cenap A.(24) yönetimindeki 16 BFG 345 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken sokağa dönüş yapmak isteyen Sürücü Şahseddin C.(44) yönetimindeki 16 AGE 828 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.