Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesinde 1. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Mustafa E. yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametinden seyir halinde olan sürücü Bedirhan A. (19) yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Aleyna Berfe Kurt