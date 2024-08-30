Toprak ürünlerinden tahsil edilen zekât olarak bilinen ‘öşür’ün yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan projenin tanıtımına; İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, İHH Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan ile çok sayıda muhtar katıldı.





Programda ilk olarak söz alan İHH İnegöl Temsilciliği İdari İşler Müdürü Hüseyin Aydın, İnegöl’de İHH olarak bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza atıldığını ifade ederek, aynı inanç ve azimle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Aydın ayrıca programa katılan muhtarlara teşekkür etti.





İHH Bursa Şube Müdürü Mustafa İrgül de gerçekleştirdiği sunumda dünden bugüne İHH’nın yapmış olduğun çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.





Bir selamlama konuşması yapan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, İHH ile ilgili şahit olduğu bir olayla ilgili anekdot paylaştıktan sonra yapmış olduğu çalışmalarından dolayı tebrik İHH’yı etti.



İHH Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan ise projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sayılgan, “Bilindiği üzere öşür, yetiştirdiğimiz ürünün zekâtıdır. Öşür Projesi ile amacımız hem dini bir ibadeti yerine getirmek hem de ihtiyaç sahibi insanlara meyve ulaştırmaktır. İHH olarak verdiğiniz emanetleri yerine ulaştırmakla mükellefiz.” diye konuştu.



Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise konuşmasında İHH’nın Öşür Projesi’nin önemine değinerek, yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.



Konuşmaların ardından toplantı karşılıklı soru-cevap şekilde devam ederken, muhtarlar öşür projesi ve diğer çalışmalarla ilgili detaylı bilgilendirildi.