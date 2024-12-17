2 gün önce Muhammet T., kendine ait 16 MA 0017 plakalı otomobilini Hamidiye Mahallesi Esen sokak üzerindeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra araç henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından düz kontak yöntemiyle çalındı.

2 gün gezen şüpheli yakıtı biten aracı Orhaniye Mahallesi Mehter sokak üzerinde terk edip kaçtı. Aracını şans eseri gören otomobil sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil sahibine teslim edilirken, otomobili çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

YAKALANDI

Polis ekipleri dedektif gibi iz sürerek şüpheli İsmail İ.'yi yakaladılar. Şüpheli sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.