Bu yıl 2. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 19 Ağustos Pazartesi günü sezonun ilk antrenmanına başladı. Antrenör Vural Kökçe eşliğinde çalışmalara başlayan turuncu lacivertli ekip, 18 sporcudan oluşan genç kadrosuyla sezon hazırlıklarına başladı. Tamamı İnegöl Belediyespor altyapısından gelen oyunculardan oluşan takım, yeni sezonda İstanbul, Düzce, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Zonguldak takımlarıyla karşılaşacak.

YENİ SEZON PERDESİ 6 EKİM’DE İNEGÖL’DE AÇILACAK

İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, sezonun ilk karşılaşmasında 06 Ekim Pazar günü İnegöl’de Arges Spor ile karşılaşacak.

BAŞKAN TABAN’DAN ZİYARET

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk haftayı tamamlayan voleybol takımını, Pazartesi akşamı düzenlenen antrenmanda Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Antrenör ve sporcularla bir araya gelerek hedefler ve amaçlar hakkında görüşen Başkan Taban, genç sporculara başarılar diledi.

AMACIMIZ TÜRK SPORUNA YENİ SPORCULAR KAZANDIRMAK

Başkan Taban, İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımının amacının transferler yaparak başarı yakalamak olmadığını ifade ederek; “Burada kendi evlatlarımızı alt yaş kategorilerinden itibaren yetiştirerek bir sistem kurmaya, şehrimize ve ülkemize yeni sporcular kazandırmaya odaklandık. Bu sebeple tüm sporcularımız kendi altyapımızdan. Dışarıdan transfer yapmıyoruz. Ne başarı elde edeceksek iyi veya kötü kendi çocuklarımızla yapacağız. Onlara inancımız, güvencimiz tam” dedi.