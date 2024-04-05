Ramazan ayının son günleri yaşanırken, bir yandan da bayram telaşı başladı. Bayram öncesi ve tatil süresince gerekli tüm tedbirleri alarak bir dizi uygulamayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini rahat yapabilmeleri adına ilave pazarlar kurulacağını da duyurdu. Konuya ilişkin İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PAZAR VE PAZARTESİ GÜNÜ RUTİN PAZARLARA İLAVE OLARAK MER-PA KIYAFET AÇIK OLACAK

“Bayram öncesi vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak adına ilave Pazar uygulamalarımız olacak. Bu kapsamda 3 gün ilave Pazar kurulacak. 07 Nisan Pazar günü; Mesudiye Pazarı, Akhisar Pazarı ve Yeniceköy konutlar pazarı kendi gününde kurulurken, Mer-Pa da ilave olarak kıyafet ağırlıklı açık olacak. 08 Nisan Pazartesi günü de Pazartesi pazarı kendi gününde açık olacak, buna ilave olarak Mer-Pa pazarımız da yine kıyafet ağırlıklı olarak açılacak.”

AREFE GÜNÜ 2 PAZAR KURULACAK

“09 Nisan Salı aynı zamanda arefe günü oluyor. Salı günü Alanyurt pazarı kendi gününde kurulurken, Mer-Pa pazarı da ilave olarak; sebze, meyve, kıyafet ve bakkaliye tezgahlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde olacak.”

BAYRAM SÜRESİNCE PAZARLAR KAPALI OLACAK

“Öte yandan, Ramazan Bayramı’nı kapsayan 10, 11, 12 Nisan 2024 tarihlerinde şehrimizde tüm pazarlarımız kapalı olacak. 13 Nisan Cumartesi itibariyle pazarlar kendi rutinlerinde açılmaya devam edecek.”