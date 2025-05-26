Çevre bilincini artırmak ve temiz hava konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde yüzlerce bisikletli pedal çevirdi.

25 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde İnegöl Belediyesi eski hizmet binası önünden başlayan bisiklet turu, Cerrah Mahallesi’nde bulunan Cerrah Parkı’nda sona erdi.

Temiz çevre için pedal çeviren vatandaşlar, doğa dostu ulaşımın önemine dikkat çekerken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

TEMİZ ÇEVRE İÇİN HEP BİRLİKTE PEDAL BASTILAR

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile DOSTUM Bisiklet Takımı da etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

Programın sonunda Cerrah Parkı’nda konuşma yapan Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban’ın selamlarını ileterek karbon salımının azaltılması ve çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

HEDİYELER SAHİPLERİNİ BULDU

İnegöl Belediyesi, Eti ve Sultan İçecek desteğiyle katılımcılara ikramlarda bulunulurken, program kapsamında yapılan çekilişle Canello Bisiklet firması aracılığıyla 3 kişiye bisiklet, 5 kişiye bisiklet aksesuarı ve 5 kişiye de bisiklet tamir kiti hediye edildi.

Katılımcılar ise hediyelerden ve bisiklet turu etkinliği düzenlenmesinden dolayı mutluluklarını ifade ederken İnegöl Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.