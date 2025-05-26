İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyona imza attı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ’nün yeniden örgütlenme çabalarının ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan “Antiochia Künefe” adlı operasyonun ikinci dalgası devreye alındı.

41 şüpheliden 33’ü yakalandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından elde edilen veriler doğrultusunda, örgüt adına finansal kaynak sağladığı belirlenen, ifadelerde ismi geçen ve ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu suç unsurlarına ulaşılan 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 100 bin TL nakit para, 33 adet cumhuriyet altını, 2 gram altın, çok sayıda dijital cihaz ve örgütsel dokümana el konuldu. Şüphelilerden 7’sinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı tespit edilirken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Maydonoz Döner’e de operasyon yapılmıştı

Aynı soruşturma kapsamında Maydonoz Döner'e de büyük çaplı bir operasyon düzenlenmiş, 31 ilde yapılan baskınlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alınmış, döner zincirinin yurt içi ve yurt dışı para transferleri ile örgüte destek sağladığı tespit edilmişti.